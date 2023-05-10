Матич: «Для серии А очень важно, что в полуфинале Лиги чемпионов есть две команды из Италии»

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич рад видеть в полуфинале Лиги чемпионов две команды из чемпионата Италии.

Сегодня, 10 мая, в 1/2 финала ЛЧ встретятся «Милан» и «Интер».

«Для серии А очень важно, что в полуфинале Лиги чемпионов есть две команды из Италии. Должен сказать, что я рад такому раскладу. Одна итальянская команда точно будет играть в финале. Думаю, «Милан» и «Интер» — очень похожие команды. Сложно предсказать результаты матчей, но я уверен, что это будут захватывающие игры», — цитирует Матича Football Daily.

Начало встречи — 22.00 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе «Сан Сиро».