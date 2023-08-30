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Италия

Сегодня, 15:20

Непомнящий считает, что Миранчуку нужно было оставаться в России

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий считает, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук мучается в чемпионате Италии.

«Будущее Миранчука в Италии неизвестно? Я всегда говорил, что не понимал и не понимаю, когда люди уходят из одного чемпионата в другой, а потом теряют себя. Миранчук себя потерял? Думаю, если бы он играл в чемпионате России, то получал бы удовольствие и доставлял удовольствие нам зрителям. Но когда мучается то в одной команде, то в другой — это мне непонятно. Куда стоит перейти Миранчуку? Я такое не комментирую», — цитирует Непомнящего Legalbet.

Миранчук перешел в «Аталанту» в 2020 году. Прошлый сезон россиянин провел в «Торино» на правах аренды. На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах минувшего сезона серии А.

В начале июля 27-летний россиянин вернулся в расположение «Аталанты». Однако он не попал в заявку бергамасков на матчи первых туров чемпионата Италии против «Сассуоло» (2:0) и «Фрозиноне» (1:2).

Источник: https://legalbet.ru/news/nepomnyashij-zayavil-chto-miranchuku-nuzhno-bilo/
Алексей Миранчук
Валерий Непомнящий
ФК Аталанта
Серия А
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 Ювентус 2 1 1 0 4-1 4
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 Монца 2 1 0 1 2-2 3
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1.09 19:30
Сассуоло – Верона
 - : -
1.09 21:45
Рома – Милан
 - : -
2.09 19:30
Болонья – Кальяри
 - : -
2.09 19:30
Удинезе – Фрозиноне
 - : -
2.09 21:45
Аталанта – Монца
 - : -
2.09 21:45
Наполи – Лацио
 - : -
3.09 19:30
Интер – Фиорентина
 - : -
3.09 19:30
Торино – Дженоа
 - : -
3.09 21:45
Эмполи – Ювентус
 - : -
3.09 21:45
Лечче – Салернитана
 - : -
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