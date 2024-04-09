Нигматуллин не поддержал инициативу Буффона: «Размер ворот — святое, иначе потеряется красота футбола»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» поделился мыслями об инициативе экс-вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона увеличить размер футбольных ворот, так как с момента принятия решения о размере ворот прошло много лет и антропометрические данные футболистов значительно увеличились.

«Тема увеличения размера ворот не заслуживает внимания. Потому что все продумано так, чтобы у вратарей был шанс на спасение ворот. А так появятся зоны, где вратарь будет становиться статистом, и так потеряется красота футбола. Есть моменты, которые нельзя менять. Размер ворот, мяча и футбольного поля — это святое», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Высота современных ворот составляет 2,44 м, длина — 7,32 м.