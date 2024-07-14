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Сегодня, 19:33

Наумов: «Переход Миранчука в «Атланту» отрицательно скажется на его карьере»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в американскую «Атланту».

«Как правило, туда едут доигрывать, чтобы заработать в не самой сложной лиге. Если Миранчук хочет увидеть какую-то новую жизнь, то он решил распрощаться с карьерой футболиста. Он расти там не будет. Это его решение. Но то, что это отрицательно скажется на его карьере, — это 100 процентов», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро. Его контракт с итальянским клубом истекает в конце сезона-2024/25.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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