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Италия

Сегодня, 07:47

Новичок «Фиорентины» Мело оценил свой прогресс

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Фиорентины» Артур Мело считает, что достиг прогресса за последние годы. Этим летом футболист перешел в клуб серии А из «Ювентуса». В 2018 году он играл за «Барселону».

«В «Барсе» мне удалось быстро адаптироваться, я хорошо провел дебютный сезон. Можно сказать, что тогда я был сильнейшей версией себя, но, думаю, сейчас я лучше, чем был тогда. За эти годы я многому научился, поэтому сегодня чувствую себя гораздо увереннее», — цитирует SportMediaset Мело.

26-летний бразилец выступает за «Ювентус» с 2020 года. В сезоне-2022/23 Артур играл на правах аренды за «Ливерпуль», но из-за повреждений провел всего один матч за мерсисайдцев.

ФК Фиорентина
ФК Ювентус
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