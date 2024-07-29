Новичок «Комо» Варан поделился эмоциями от предстоящей работы с Фабрегасом

Новичок «Комо» Рафаэль Варан поделился мнением о предстоящей работе с главным тренером Сеском Фабрегасом.

«Я снова встречусь с Сеском, теперь уже не как соперник. Мне нравится его философия и страсть к футболу. Мы легко понимали друг друга во время переговоров, поэтому, надеюсь, нас ждет успех в совместной работе», — цитирует Варана официальный сайт «Комо».

Клуб объявил о переходе 31-летнего француза 28 июля. Футболист подписал двухлетний контракт с «Комо».

Варан выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Он провел за манкунианцев 95 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

До этого защитник играл за мадридский «Реал» и «Ланс». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро.