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Италия

Сегодня, 20:26

«Ньюкасл» близок к трансферу Бареллы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Николо Барелла может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Ньюкасл» предложил за 26-летнего итальянца около 50 миллионов фунтов стерлингов. Переговоры продолжаются последние несколько дней. Если сделка состоится, Барелла станет самым высокооплачиваемым игроком «Ньюкасла».

В прошедшем сезоне Барелла провел 52 матча за клуб во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 10 голевых передач.

«Интер» дошел до финала Лиги чемпионов, в котором уступил «Манчестер Сити» (0:1).

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