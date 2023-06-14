«Ньюкасл» близок к трансферу Бареллы

Полузащитник «Интера» Николо Барелла может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Ньюкасл» предложил за 26-летнего итальянца около 50 миллионов фунтов стерлингов. Переговоры продолжаются последние несколько дней. Если сделка состоится, Барелла станет самым высокооплачиваемым игроком «Ньюкасла».

В прошедшем сезоне Барелла провел 52 матча за клуб во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 10 голевых передач.

«Интер» дошел до финала Лиги чемпионов, в котором уступил «Манчестер Сити» (0:1).