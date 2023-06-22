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Италия

Сегодня, 18:50

«Ньюкасл» и «Милан» согласовали трансфер Тонали

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Милана» Сандро Тонали покинет клуб летом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Ньюкасл» полностью согласовал с «Миланом» условия трансфера 23-летнего игрока. Стороны готовят необходимые документы, сделка находится на завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что «сороки» заплатят 70 миллионов евро за игрока.

В прошедшем сезоне Тонали провел 48 матчей в составе «Милана» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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