Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:15

«Ньюкасл» предложил «Наполи» 95 миллионов евро за Кварацхелию

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Ньюкасл» хочет подписать вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

Как сообщает Tuttomercatoweb, английский клуб уже предложил за 22-летнего игрока 95 миллионов евро и теперь ждет ответа от «Наполи». Однако есть сомнения, что президент итальянской команды Аурелио Де Лаурентис примет его, особенно учитывая тот факт, что «Наполи» сейчас работает над новым долгосрочным контрактом для грузинского футболиста.

Ранее Кварацхелия стал самым дорогим футболистом из стран бывшего СССР.

Вингер выступает за «Наполи» с лета 2022 года. Всего он сыграл на неаполитанскую команду 42 матча, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

Источник: Tuttomercatoweb
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Ньюкасл Юнайтед
2
Обсудить
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В чемпионате России впервые появится китайский волейболист. Его перехватили из Польши
Туниска проиграла Уимблдон и расплакалась перед принцессой. Ей не помог наполовину русский муж
Тяжелораненый российский военнослужащий спас трех офицеров в зоне СВО
ФСБ опубликовала видео задержания готовивших покушения на Симоньян и Собчак
Костомаров опубликовал первое после выписки фото с семьей
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Брайтон» может подписать защитника «Фиорентины» Игора