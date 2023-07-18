Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:16

Объединение фанатов «Интера» — Лукаку: «Чтобы стать чемпионом, нужно быть мужчиной, а ты им не являешься»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Объединение болельщиков «Интера» Curva Nord выпустило заявление в связи с возможным переходом форварда «Челси» Ромелу Лукаку в «Ювентус».

«Тот, кто предал однажды, вернется, чтобы предать снова. Не потому, что это приносит удовольствие, а потому что таков его характер.

Ты, Ромелу, предал всех нас. Мы защищали тебя, когда фанаты команды, в которую ты собрался, смеялись над тобой. Теперь ты отплатил за это ударом ножа, который достоин Брута. Ты целовая эмблему, которая стоит для нас больше жизни, а теперь продаешь себя тому, кто предложит самую высокую цену, как дешевый наемник.

Чтобы стать чемпионом, нужно быть мужчиной, а ты им не являешься», – сказано в заявлении Curva Nord.

30-летний форвард выступал за «Интер» на правах аренды в предыдущем сезоне. До этого он уже играл за команду с 2019 по 2021 годы. «Интер» вел переговоры о выкупе бельгийца, но вышел из них после того, как Лукаку связался с «Ювентусом».

В 2022 году Лукаку заявил, что никогда не перейдет в «Ювентус» или «Милан».

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
ФК Ювентус
Обсудить
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фернандес: «У ЦСКА были все шансы меня вернуть, а этого клуб не хотел»
«Откуда вы взяли такую фигню?» Почему наши фигуристы часто говорят то, что не соответствует реальности
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Куадрадо отклонил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой 8 миллионов евро в год ради перехода в «Интер»