Одил Ахмедов: «Зимой Шомуродову стоит искать другой клуб. Но ему не надо возвращаться в РПЛ»

Вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Одил Ахмедов поделился мнением об игре нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова.

«Общаюсь с Элдором — у него и правда не складывается в «Роме». Думаю, зимой ему стоит искать другой клуб. Но желательно в Европе. Шомуродов уже показал там свой класс, зарекомендовал себя. Забивал, в выделенное время играл хорошо. Ему не надо возвращаться в РПЛ», — цитирует Sport24 Ахмедова.

27-летний узбек перешел в «Рому» из «Дженоа» в 2021 году. Срок его действующего контракта рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Шомуродов принял участие в 4 матчах за «Рому» в серии А. Форвард провел на поле 42 минуты.

Шомуродов с 2017 по 2020 год выступал за «Ростов».