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Сегодня, 10:47

Одил Ахмедов: «Зимой Шомуродову стоит искать другой клуб. Но ему не надо возвращаться в РПЛ»

Мария Гусева
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Вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Одил Ахмедов поделился мнением об игре нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова.

«Общаюсь с Элдором — у него и правда не складывается в «Роме». Думаю, зимой ему стоит искать другой клуб. Но желательно в Европе. Шомуродов уже показал там свой класс, зарекомендовал себя. Забивал, в выделенное время играл хорошо. Ему не надо возвращаться в РПЛ», — цитирует Sport24 Ахмедова.

27-летний узбек перешел в «Рому» из «Дженоа» в 2021 году. Срок его действующего контракта рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Шомуродов принял участие в 4 матчах за «Рому» в серии А. Форвард провел на поле 42 минуты.

Шомуродов с 2017 по 2020 год выступал за «Ростов».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-31-akhmedov-o-shomurodove-obshchayus-s-eldorom-zimoy-yemu-stoit-iskat-drugoy-klub-no-yemu-ne-nado-vozvrashchatsya-v-rpl
Одил Ахмедов
Элдор Шомуродов
Футбол
ФК Рома
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