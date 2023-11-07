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Смородская: «Миранчук совершит большую ошибку, если вернется в РПЛ»

Смородская поделилась мнением о будущем Миранчука в Европе
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о будущем Алексея Миранчука в Европе.

«Надеюсь, зимой Алексей Миранчук сможет найти себе другую команду в Европе и не будет думать о том, чтобы вернуться в РПЛ. Должна найтись команда, где Миранчук получит больше игрового времени, чем в «Аталанте», потому что он способный, талантливый футболист. Может быть, он решит сменить чемпионат, что тоже может пойти на пользу. Но если Алексей вернется в РПЛ, то он совершит большую ошибку. Мне кажется, ему пока рано об этом думать», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Миранчук в 2020 году стал игроком «Аталанты». В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо.

28-летний россиянин провел 4 матча за «Аталанту» в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-miranchuk-sovershit-bol-shuyu-oshibku-esli-vernetsya-v-rpl/
Алексей Миранчук
Футбол
РПЛ
Ольга Смородская
Серия А
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