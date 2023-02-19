Смородская: «Торино» сильно ошибется, если откажется выкупать Миранчука»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что полузащитнику Алексею Миранчуку надо продолжать играть в «Торино».

«Леша и «Торино» нашли друг друга. Мне кажется, Миранчуку еще год точно стоит провести там, чтобы показать свои лучшие качества. Переход в другую команду этим летом может снова лишить Алексея самого главного — постоянной игровой практики. По игре видно, что Миранчук счастлив в этом клубе. Поэтому «Торино» сильно ошибется, если откажется выкупать Миранчука в летнее трансферное окно», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Торино» может выкупить права на Миранчука у «Аталанты» за 12 миллионов евро.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года. На его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.