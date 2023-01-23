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Италия

Сегодня, 16:08

Оливье Жиру хочет завершить карьеру в «Милане»

Иван Шитик
Корреспондент
Оливье Жиру.
Фото AFP
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Нападающий «Милана» Оливье Жиру подтвердил, что ведет переговоры о продлении контракта с клубом.

«Я хочу подписать новый контракт с «Миланом». И мы ведем переговоры. Надеюсь, что завершу карьеру в этом клубе», — приводит слова 36-летнего француза Football Italia.

Текущий контракт с «россонери» футболиста рассчитан до 30 июня 2023 года. Он готов продлить соглашение еще на год с сохранением нынешней зарплаты. Сейчас Жиру зарабатывает 4 миллиона евро в год чистыми.

В сезоне-2022/23 форвард забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 24 матчах за команду во всех турнирах.

Оливье Жиру
ФК Милан
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