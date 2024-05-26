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Оливье Жиру отреагировал на уход из «Милана»

Виктория Кравченко
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Форвард Оливье Жиру прокомментировал свой уход из «Милана». Он признался, что гордится временем, проведенным в команде.

«Когда я был молод, то мечтал об этом «Милане», теперь у меня есть период, которым я горжусь. Я никогда не забуду эти три года в «Милане», — приводит слова Жиру журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twiter).

13 мая Жиру объявил об уходе из «Милана» по окончании сезона. Он выступает за итальянский клуб с лета 2021 года.

В текущем сезоне нападающий провел за «Милан» 45 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.

37-летний футболист продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе» в МЛС.

Оливье Жиру
ФК Милан
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