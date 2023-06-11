Онана отреагировал на интерес «Челси»

Голкипер «Интера» Андре Онана прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Челси».

«Я не знаю. Правда в том, что я счастлив здесь, но никогда не знаешь, как все сложится. У меня нет проблем с «Интером». У меня отличные отношения с командой, и я в их распоряжении. Я буду делать то, что они мне скажут», — цитирует Онану Goal.

27-летний голкипер выступает за «Интер» с лета прошлого года. В минувшем сезоне он провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отстоял на ноль.