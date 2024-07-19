Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 08:36

Орещук — о возможном трансфере Миранчука в «Атланту»: «В МЛС Алексей будет Пеле»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Агент Роман Орещук прокомментировал возможный переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланту» из МЛС.

«Если Миранчук понимает, что в Европе у него будет не так много практики, то почему бы и не поехать в МЛС? Это интересная лига и хороший вызов. Алексею уже не 20 лет, он поиграл в Европе, выиграл Лигу Европы, поэтому можно спокойно ехать в США. Пусть это и нефутбольная страна, но они могут делать шоу. В МЛС он будет Пеле. Там все, кто умеет обыгрывать и отдавать, — Пеле. Алексей может спокойно и вообще не напрягаясь проявить себя», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

28-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В сезоне-2023/24 он стал победителем Лиги Европы вместе с итальянским клубом.

Источник: Metaratings.ru.
Алексей Миранчук
Роман Орещук
Футбол
1
Обсудить
Читайте также
Российские телеканалы не будут показывать Олимпиаду в Париже
Состоялось первое заседание по делу «Ангелов Плющенко» и фигуристки Парсеговой
Вильфанд пообещал москвичам одинаковую температуру воздуха и воды на выходных
Что происходит в «Зените» накануне старта нового сезона РПЛ
В Госдуме рассказали о двойной индексации страховых пенсий в 2025 году
Силы ПВО за ночь уничтожили 19 беспилотников ВСУ над территорией РФ
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Дюмфрис продлит контракт с «Интером» до 2028 года