Орещук — о возможном трансфере Миранчука в «Атланту»: «В МЛС Алексей будет Пеле»

Агент Роман Орещук прокомментировал возможный переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланту» из МЛС.

«Если Миранчук понимает, что в Европе у него будет не так много практики, то почему бы и не поехать в МЛС? Это интересная лига и хороший вызов. Алексею уже не 20 лет, он поиграл в Европе, выиграл Лигу Европы, поэтому можно спокойно ехать в США. Пусть это и нефутбольная страна, но они могут делать шоу. В МЛС он будет Пеле. Там все, кто умеет обыгрывать и отдавать, — Пеле. Алексей может спокойно и вообще не напрягаясь проявить себя», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

28-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В сезоне-2023/24 он стал победителем Лиги Европы вместе с итальянским клубом.