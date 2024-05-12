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Чинквини: «Разговаривал со скаутом «Аталанты» — Миранчука считают важным игроком»

Руслан Минаев
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Бывший менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини считает, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может остаться в клубе в следующем сезоне.

«Миранчук — классный футболист, в его игре виден большой прогресс. Сейчас он является важным игроком для «Аталанты». Я разговаривал про него с моим другом, главным скаутом «Аталанты» Габриэле Дзаманьей. Он сказал, что в клубе Алексея считают важным, полагаю, на следующей сезон его также захотят сохранить. Да и для самого Миранчука это хороший шанс показать себя», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

В этом сезоне 28-летний Миранчук провел за бергамасков 37 матчей, забил 4 мяча и сделал 11 голевых передач.

Источник: РБ Спорт
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Оресте Чинквини
Серия А
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