Ориги исключен из предсезонного состава «Милана» в связи с предстоящим трансфером

Форвард «Милана» Дивок Ориги исключен из состава команды на предсезонные сборы -022/23 в связи с ожиданием руководства клуба о скором трансфере игрока, сообщает журналист Лука Бьянчин.

Миланцы отправятся в тур по США, где сыграют с «Реалом», «Ювентусом» и «Барселоной». Бельгиец останется, так как намерен этим летом перейти в другой клуб.

В Ориги заинтересованы «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм».

Футболист перешел в «Милан» на правах свободного агента в июле 2022 года, до этого он выступал за «Ливерпуль». В сезоне-2022/23 форвард забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 35 матчах за россонери.