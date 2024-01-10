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Италия

Сегодня, 10:58

Осимхен грубо высказался в адрес агента Хвичи: «Тупица! Не смей упоминать мое имя!»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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Форвард «Наполи» Виктор Осимхен раскритиковал Мамуку Джугели, являющегося агентом полузащитника неаполитанского клуба Хвичи Кварацхелии.

Ранее Джугели сообщил, что Осимхен летом перейдет в один из клубов из Саудовской Аравии и подчеркнул, что Кварацхелия не согласился бы на такой трансфер и за миллиард евро.

«Дорогой Мамука Джугели, ты — мерзость и позор. Мне стыдно от твоей логики. Тупица! Не смей упоминать мое имя!» — написал Осимхен в соцсетях.

23 декабря «Наполи» объявил о продлении контракта с Осимхеном до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний нигериец провел за «Наполи» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами.

Виктор Осимхен
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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