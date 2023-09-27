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Италия

Сегодня, 00:48

Осимхен может подать иск в суд на «Наполи» из-за юмористического видео

Евгений Козинов
Корреспондент
Виктор Осимхен.
Фото Reuters
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен остался недоволен новым роликом на странице команды в TikTok.

По информации журналиста Фабрицио Романо, игрок может подать иск в суд на клуб, так как считает, что юмористический видеоролик с неарилизованным пенальти в матче с «Болоньей» унижает его имидж.

Агент форварда Роберто Календа считает, что такого не должно быть в профессиональном клубе.

«То, что произошло сегодня в официальном аккаунте «Наполи» в TikTok, неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сначала было обнародовано, а затем с опозданием удалено. Мы оставляем за собой право инициировать судебное разбирательство и любую полезную инициативу для защиты Виктора», — сказал Календа.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
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