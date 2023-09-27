Осимхен может подать иск в суд на «Наполи» из-за юмористического видео

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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен остался недоволен новым роликом на странице команды в TikTok.
По информации журналиста Фабрицио Романо, игрок может подать иск в суд на клуб, так как считает, что юмористический видеоролик с неарилизованным пенальти в матче с «Болоньей» унижает его имидж.
?? This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen... and then deleted.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023
?? ...player's agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD
Агент форварда Роберто Календа считает, что такого не должно быть в профессиональном клубе.
«То, что произошло сегодня в официальном аккаунте «Наполи» в TikTok, неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сначала было обнародовано, а затем с опозданием удалено. Мы оставляем за собой право инициировать судебное разбирательство и любую полезную инициативу для защиты Виктора», — сказал Календа.