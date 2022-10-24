Осимхен поделился мнением о победном матче «Наполи» против «Ромы»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен поделился мнением о победе команды над «Ромой» (1:0) в чемпионате Италии. Футболист отметился голом в этой встрече.

«В этом матче соперник доставил нам немало неприятностей. «Рома» — отличный клуб, но мы снова доказали, что являемся сильной командой, нас нелегко обыграть. Этот гол для меня очень важен. Я рад принести «Наполи» очередные три балла», — цитирует игрока Football-Italia.

После 11 туров чемпионата Италии «Наполи» с отрывом лидирует в турнирной таблице.