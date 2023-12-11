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Италия

11 декабря, 23:39

Осимхен признан лучшим игроком Африки в 2023 году

Руслан Минаев
Виктор Осимхен.
Фото AFP
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен признан лучшим африканским игроком 2023 года. Торжественная церемония вручения проходила в Марракеше (Марокко) 11 декабря.

На награду претендовали нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими.

Лучшим тренером стал Валид Реграги, который вывел Марокко в полуфинал чемпионата мира-2023 в Катаре. Лучшим вратарем признан игрок «Аль-Хиляля» марокканец Яссин Буну.

Осимхен в прошлом сезоне провел за «Наполи» 39 матчей, забил 31 гол и отдал 5 результативных передач. 24-летний нигериец помог неаполитанцам выиграть серию А.

В 2022 году приз лучшему игроку года получил Садио Мане (Сенегал).

Виктор Осимхен
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