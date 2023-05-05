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Италия

Сегодня, 01:13

Осимхен — о победе в серии А: «Это будет жить в наших сердцах до конца наших дней»

Евгений Козинов
Корреспондент
Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен прокомментировал победу команды в чемпионате Италии.

«Я сейчас потрясен. Это удивительное чувство. Мы столько лет ждали этого момента, и возможность подарить скудетто неаполитанцам — это то, что мы не забудем, и это будет жить в наших сердцах до конца наших дней. Я рад за команду, за всех неаполитанцев, теперь мы можем праздновать на нашем стадионе и будем наслаждаться этим всю жизнь.

В начале сезона мы были аутсайдерами, в нас мало кто верил, поэтому многие списали нас со счетов. Мы же с самого начала сезона верили, что у нас есть отличная команда, которая может выиграть скудетто, и теперь мы осуществили эту мечту», — цитирует Football Italia Осимхена.

В четверг, 4 мая, «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и за 5 туров до конца чемпионата гарантировал себе победу в серии А. Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
серия А
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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