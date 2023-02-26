Осимхен рассказал, что думает о сравнении его с Холанном

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал, что думает о сравнениях с форвардом «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

«Этот сезон складывается для меня невероятно. Приятно быть в списке лучших нападающих Европы. Хочу продолжать в том же духе и помогать команде приближаться к заветной цели. Конечно, Холанн — форвард топ-уровня, нужно отдать ему должное. Надеюсь, к концу сезона я останусь на том же уровне», — ответил в интервью DAZN Осимхен.

Ранее Осимхен забил свой 19-й мяч в текущем розыгрыше серии А. Холанн отличился в этом сезоне АПЛ 27 раз.