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Италия

Сегодня, 08:23

Осимхен рассказал, что думает о сравнении его с Холанном

Виктория Кравченко
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал, что думает о сравнениях с форвардом «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

«Этот сезон складывается для меня невероятно. Приятно быть в списке лучших нападающих Европы. Хочу продолжать в том же духе и помогать команде приближаться к заветной цели. Конечно, Холанн — форвард топ-уровня, нужно отдать ему должное. Надеюсь, к концу сезона я останусь на том же уровне», — ответил в интервью DAZN Осимхен.

Ранее Осимхен забил свой 19-й мяч в текущем розыгрыше серии А. Холанн отличился в этом сезоне АПЛ 27 раз.

Виктор Осимхен
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
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