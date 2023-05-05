Осимхен: «Наполи» поверил в чемпионство после победы над «Ромой»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен считает, что команда поверила в возможность победы в серии А после матча против «Ромы».

«Думаю, победа в серии А стала реальностью, когда мы выиграли в Риме. Большое уважение «Роме», у них отличный состав, но то, как мы боролись в той игре до конца, позволило нам понять, что у нас есть качества, чтобы выиграть скудетто. С тех пор, как мы вышли на первое место в турнирной таблице, мы не опускались ниже, что свидетельствует о прекрасном менталитете. Теперь мы должны наслаждаться этим триумфом. Мы должны наслаждаться каждым моментом», — цитирует Football Italia Осимхена.

В четверг, 4 мая, «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и за 5 туров до конца чемпионата гарантировал себе победу в серии А. Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.