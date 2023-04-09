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Италия

Сегодня, 13:37

Осимхен восхитился работой Спаллетти в «Наполи»

Виктория Кравченко
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Лидер «Наполи» Виктор Осимхен рассказал, что думает о работе главного тренера команды Лучано Спаллетти.

«Спаллетти — гений. То, что он сделал с момента моего перехода в «Наполи», не может сравниться с тем, что было у меня раньше в других командах. И это вы еще не все видите», — цитирует футболиста France Football.

Сейчас Осимхен восстанавливается после травмы бедра. Он может пропустить оба матча с «Миланом» в Лиги чемпионов.

По итогам 29 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 74 балла и лидирует с отрывом в 16 очков.

Виктор Осимхен
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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