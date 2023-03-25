Осимхен: «Мечта фанатов «Наполи» становится реальностью. Сделаю все, чтобы дать им это»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высказался о болельщиках неаполитанской команды.

«Я понял причины, почему футболисты переходят в «Наполи» и проводят здесь много лет. Потому что любовь местных болельщиков действительно огромна, они очень любят футбол. Когда ты много делаешь для них, делаешь их счастливыми, они заботятся о вас, даря поддержку и любовь, в которых вы нуждаетесь. Я ценю любовь, которую они проявили ко мне. Единственный способ, которым я могу отплатить им — сделать их счастливыми своей игрой. Мечта, которую они имели в течение многих лет, становится реальностью. И я сделаю все возможное, чтобы дать им то, что они хотят», — сказал Осимхен в интервью YouTube-каналу Elegbete TV.

24-летний форвард выступает за «Наполи» с осени 2020 года.

В текущем сезоне он сыграл за неаполитанский клуб 29 матчей, забил 25 голов и отдал пять результативных передач.

Его команда располагается на первом месте в турнирной таблице серии А, набрав 71 очко.