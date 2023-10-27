Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

27 октября, 08:48

Осимхен — о Хвиче Кварацхелии: «Мы называем его волшебником»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о своем отношении к одноклубнику Хвиче Кварацхелии.

«Я его очень люблю. У нас прекрасные отношения, он очень хороший человек. Мы называем его волшебником, — приводит слова Осимхена AS.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета прошлого года. В текущем сезоне 22-летний полузащитник забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач в 11 матчах за неаполитанцев во всех турнирах.

После 9 туров «Наполи» с 17 очками занимает пятое место в итальянской серии А.

Виктор Осимхен
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
2
Обсудить
Читайте также
Форвард «Оттавы» Пинто дисквалифицирован на 41 матч НХЛ за ставки
В РФС отметили, что выход из УЕФА не отменит санкций ФИФА
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер» сократил убытки до 85 миллионов евро в сезоне-2022/23

«Милан» не планирует увольнять Пиоли, несмотря на неудачные выступления в Лиге чемпионов