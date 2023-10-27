Осимхен — о Хвиче Кварацхелии: «Мы называем его волшебником»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о своем отношении к одноклубнику Хвиче Кварацхелии.

«Я его очень люблю. У нас прекрасные отношения, он очень хороший человек. Мы называем его волшебником, — приводит слова Осимхена AS.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета прошлого года. В текущем сезоне 22-летний полузащитник забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач в 11 матчах за неаполитанцев во всех турнирах.

После 9 туров «Наполи» с 17 очками занимает пятое место в итальянской серии А.