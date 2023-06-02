Осимхена выбрали лучшим форвардом сезона в серии А

Игрок «Наполи» Виктор Осимхен признан лучшим форвардом сезона в серии А, сообщает пресс-служба лиги.

В текущем сезоне 24-летний нигериец забил 25 мячей за 31 матч в чемпионате Италии. Он лидирует в гонке бомбардиров серии А, опережая на 4 гола Лаутаро Мартинеса из «Интера» за тур до конца сезона.

Кроме того, серия А объявила победителей номинаций в других амплуа. Лучшим полузащитником сезона стал Николо Барелла («Интер»), лучшим защитником — Ким Мин Джэ («Наполи»), а лучшим вратарем выбрали голкипера «Лацио» российского происхождения Ивана Проведеля.