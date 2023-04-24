Отец Черышева отреагировал на первый гол сына за полгода: «Дает оптимизм на будущее»

Бывший тренер «Севильи», отец нападающего «Венеции» Дениса Черышева Дмитрий Черышев в комментарии для «СЭ» отреагировал на первый забитый гол сына за полгода.

«После гола любой футболист доволен. Я считаю, что настроение у Дениса хорошее. Хотя с ним мы много об этом не разговаривали, настроение после голевого момента дает ему оптимизма на будущее. Каким вижу его будущее, в «Венеции» или в другом клубе? На самом деле, эту тему не обсуждаем. Все будет в конце сезона», — сказал Черышев корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Черышев отметился голом в матче 34-го тура серии В с «Тернаной» (4:1), который прошел 23 апреля. Этот мяч стал для россиянина первым с октября прошлого года. Всего на счету Черышева в текущем сезоне 4 гола и 2 результативные передачи в 20 играх.

Черышев выступает за «Венецию» с лета 2022 года. Срок контракта 32-летнего нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.