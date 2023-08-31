Отец Сазонова рассказал, как проходили переговоры с «Торино»

Андрей Сазонов, отец и агент защитника «Торино» Сабы Сазонова рассказал о ходе переговоров с итальянским клубом.

«Переговоры с «Торино» не были тяжелыми, потому что со всех сторон были очень профессиональные люди. Мы несколько месяцев назад встретились с клубом в первый раз. Несколько встреч было — в Италии, в Грузии, потом в Италии. Как «Торино»? Город прекрасный, команда замечательная. Вариант с Загребом? Был. Но мы хотели играть в клубе из топ-5», — приводит слова Сазонова Legalbet.

Контракт «Торино» с грузинским футболистом подписан до лета 2027 года.

Сазонов перешел в «Динамо» летом 2021 в качестве свободного агента. Всего футболист провел 44 матча за бело-голубых, в которых отметился 1 голом.