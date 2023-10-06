Отец Сазонова: «Самое главное, что у сына нет перелома, потому что был риск»

Отец защитника «Торино» Сабы Сазонова рассказал о травме, полученной игроком в матче 7-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (0:0).

«Российская пресса очень непрофессионально подошла к этому вопросу. Это из серии: если игрок лег на 20-й минуте — значит получил травму на 20-й минуте. Но нет, травму Саба получил на четвертой минуте от игрока соперника, который шипами ударил по стопе.

До 20-й минуты Саба играл, потом стопа распухла, боль была нестерпимой. Позвал врачей, потерпел до 27-й минуты, и был заменен. Сейчас самое главное, что нет перелома, потому что был риск. Он восстанавливается. Будет ли готов к следующему матчу? Врачи с Сабой стараются», — приводит Metaratings.ru слова Андрея Сазонова.

Для 21-летнего грузина это был дебютный матч в стартовом составе итальянского клуба.