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Италия

Сегодня, 13:32

Отступные Леау увеличатся до 170 миллионов евро

Виталий Косик
Корреспондент
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Отступные нападающего «Милана» Рафаэла Леау увеличатся до 170 миллионов евро, сообщает Football Italia.

По информации издания, португалец попросил руководство оставить сумму отступных и согласился на 170 миллионов евро. Сообщается, что сумма отступных станет активной начиная с июля.

Ранее футболистом интересовались в «Челси».

Португалец выступает за «Милан» с августа 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне он сыграл 46 матчей за итальянский клуб, забил 14 голов и отдал 15 результативных передач.

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