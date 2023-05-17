Озбилиз: «Мхитарян — лучший игрок в истории армянского футбола. Это было известно еще до выхода «Интера» в финал ЛЧ»

Бывший полузащитник сборной Армении Арас Озбилиз отреагировал на выход в финал Лиги чемпионов «Интера», за который играет его соотечественник Генрих Мхитарян.

«Вся страна гордится его игрой и результатами. Очень жаль, что он вчера получил травму. Дай бог, чтобы Генрих сыграл в финале. Это очень, очень большое достижение для всего армянского народа. Мхитарян уже очень многое сделал для своей страны, если и выиграет Лигу чемпионов, то будет круто! В финале будет один матч, фавориты не всегда побеждают. В футболе всякое бывает. Я сам смотрел его матчи и болел за Генриха. Он точно лучший игрок в истории армянского футбола. Об этом было известно еще до выхода «Интера» в финал. Он уже выиграл Лигу Европы и Лигу конференций. Генрих — особенный игрок для Армении», — цитирует Озбилиза Metaratings.ru.

34-летний Мхитарян выступает за итальянский «Интер» с 2022 года. В полуфинале Лиги чемпионов сезона-2022/23 его команда по сумме двух матчей одержала победу над «Миланом» (3:0). В финале турнира «Интер» сыграет с победителем противостояния «Манчестер Сити» — «Реал».