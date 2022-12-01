Палата финансового контроля УЕФА начала расследование в отношении «Ювентуса»

Палата финансового контроля УЕФА начала расследование в отношении «Ювентуса», сообщает пресс-служба федерации.

В официальном заявлении говорится, что расследование будет основано на предполагаемых финансовых нарушениях со стороны клуба, о которых ранее стало известно в прессе.

Ранее появилась информация о том, что туринский клуб нарушал правила финансового фейр-плей, клуб обвинили в ведении учета трансферов выше реальной стоимости, а также занижении расходов на сотрудников и сокрытии истинной зарплатной ведомости футболистов.

28 ноября «Ювентус» объявил о том, что совет директоров клуба, включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа подал в отставку.

УЕФА напомнил в своем заявлении, что палата финансового контроля организации в августе нынешнего года заключила мировое соглашение с «Ювентусом» на основе информации, предоставленной клубом по финансовым периодам с 2018 по 2022 год. В федерации отметили, что палата оставляет за собой право расторгнуть это соглашение, а также применить любые юридические и дисциплинарные меры, которые сочтет соответствующими.

В УЕФА не будут комментировать ситуацию до завершения расследования.