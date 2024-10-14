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14 октября, 21:15

«Палермо» подарил футболку режиссеру Скорсезе в честь получения гражданства Италии

Владислав Маслов
Корреспондент
Мартин Скорсезе.
Фото Global Look Press
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Футбольный клуб «Палермо» подарил известному режиссеру, обладателю премии «Оскар» Мартину Скорсезе игровую майку с его фамилией в честь приобретения гражданства Италии.

81-летний Скорсезе родился и вырос в США, но имеет итальянское происхождение. Его предки были выходцами с Сицилии, поэтому режиссер стал почетным гражданином Палермо.

Мартин Скорсезе с футболкой «Палермо».
Фото ФК «Палермо»

На сегодняшний день «Палермо» выступает в серии Б, 2-м по силе дивизионе Италии. После 8 туров «черно-розовые» занимают 9-е место в турнирной таблице с 11 очками. Наивысшим достижением клуба в истории является 5-е место в серии А (2006/07, 2009/10).

Футбол
ФК Палермо

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