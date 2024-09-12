Мальдини: «Серия А — это третья лига в Европе»

Экс-защитник «Милана» Паоло Мальдини считает, что чемпионат Италии вход в тройку лучших лиг Европы.

«Серия А не высоко ценится другими людьми. Но с точки зрения техники, тактики и знаний — это топ-3 лига в Европе», — цитирует Football Italia Малдини.

Фактически, итальянская серия А в настоящее время занимает 2-е место в рейтинге лиг УЕФА, уступая только английской премьер-лиге. Тем не менее, многие обычно ставят ла лигу и бундеслигу выше, ставя итальянский дивизион на 4-е место в рейтинге.