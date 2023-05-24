Мальдини: «Мне нравится наблюдать за Леау, он блестящий талант»

Технический и спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о вингере команды Рафаэле Леау.

«Это настоящий, блестящий талант. Я — футбольный эстет, и мне приятно наблюдать за ним, он уникален. Но он сидел в запасе в «Лилле». И когда он пришел к нам, я объяснил ему, почему. Он играл ради своих социальных сетей, там он выкладывал красивейшие ролики с дриблингом и финтами, но в конце сезона оказывалось, что у него два гола. И мы помогли ему изменить менталитет», — приводит слова Мальдини pianetamilan.

Португалец выступает за «Милан» с августа 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне он сыграл 46 матчей за итальянский клуб, забил 14 голов и отдал 15 результативных передач.