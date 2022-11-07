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Италия

Сегодня, 16:55

Паоло Ваноли заключил контракт с «Венецией» на два года

Иван Шитик
Корреспондент
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как ранее сообщал «СЭ», бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавил «Венецию».

Он заключил контракт с итальянским клубом на два года — до конца сезорна-2023/24, сообщает сайт команды.

Последним местом работы Ваноли был «Спартак», который он возглавлял с 17 декабря 2021 по 9 июня 2022 года.

Безвыигрышная серия «Венеции» в серии B достигла пяти матчей, команда с 9 очками опустилась на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

Отметим, за «Венецию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

ФК Венеция
Паоло Ваноли
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