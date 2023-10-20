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Италия

Допинг

Сегодня, 14:55

Папу Гомес дисквалифицирован на 2 года за допинг — он выпил детский сироп от кашля

Руслан Минаев
Папу Гомес.
Фото Global Look Press
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Вингер «Монцы» и сборной Аргентины Папу Гомес дисквалифицирован на два года из-за допинга.

По данным Relevo, запрещенное вещество было обнаружено в ноябре 2022 года, за несколько дней до старта чемпионата мира в Катаре. Тогда игрок выступал в составе «Севильи».

По версии Гомеса, за несколько дней до тестирования он плохо себя чувствовал и выпил сироп от кашля одного из своих детей. Отмечается, что по правилам ВАДА, это не является оправданием футболиста.

35-летний аргентинец провел в этом сезоне 2 матча за «Монцу».

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