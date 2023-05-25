Паредес и Ди Мария покинут «Ювентус» по окончании сезона

Полузащитник Леандро Паредес и нападающий Анхель Ди Мария покинут «Ювентус» по окончании сезона, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, итальянский клуб не станет продлевать контракт с Ди Марией и не будет выкупать Паредеса, арендованного у «ПСЖ». При этом сами парижане планируют продать футболиста в летнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Ди Мария забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. У Паредеса 1 мяч и 2 голевых паса в 37 играх.