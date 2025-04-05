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5 апреля, 15:20

«Парма» — «Интер»: смотреть трансляцию матча серии A

«Парма» и «Интер» встретятся в матче итальянской серии А
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Парма» примет «Интер» в матче 31-го тура итальянской серии А в субботу, 5 апреля. Игра пройдет на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и начнется в 19.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Парма» — «Интер» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Италия. Серия А. 31-й тур.
05 апреля, 19:00. Ennio Tardini (Парма)
Парма
2:2
Интер

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 67 очками. «Парма» находится на 16-м месте с 26 очками. Встреча команд в 15-м туре серии А завершилась победой «Интера» со счетом 3:1.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Парма
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