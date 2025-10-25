«Удинезе» обыграл «Лечче» в матче серии А

«Удинезе» на своем поле победил «Лечче» в матче 8-го тура чемпионата Италии — 3:2.

Счет на 16-й минуте открыл полузащитник хозяев Йеспер Карлстром. На 37-й минуте Кейнан Дэвис увеличил преимущество черно-белых, а на 89-й Адам Букса забил третий гол «Удинезе».

Один мяч гостей на 59-й минуте отыграл Медон Бериша, еще одним голом отметился Конан Ндри на 90+6-й минуте.

«Удинезе» набрал 12 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице серии А. У «Лечче» 6 баллов и 16-я строчка.

В другом матче дня «Парма» и «Комо» сыграли вничью со счетом 0:0. «Комо» (13 очков) располагается на шестой позиции в чемпионате Италии, «Парма» (7) — на 15-й.

Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур.

25 октября, 16:00. Bluenergy Stadium (Удине)