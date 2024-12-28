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Сегодня, 19:00

«Монца» в первом матче под руководством Боккетти проиграла «Парме»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Монца» на выезде уступила «Парме» в матче 18-го тура итальянской серии А — 1:2.

«Монца» провела первый матч под руководством Сальваторе Боккетти. Экс-защитник «Спартака» и «Рубина» стал главным тренером итальянского клуба 23 декабря.

Гости играли в меньшинстве почти весь второй тайм — на 54-й минуте вторую желтую карточку получил Пабло Мари.

Две минуты спустя счет открыл полузащитник хозяев Эрнани. Экс-хавбек «Зенита» реализовал пенальти. На 85-й минуте «Монца» отыгралась благодаря голу Педру Перейры, но не сумела удержать ничейный счет — решающий мяч в концовке забил Лаутаро Валенти.

«Монца» (10 очков) потерпела четвертое поражение подряд и остается на последнем, 20-м месте в серии А. «Парма» (18) поднялась на 14-ю позицию.

Италия. Серия А. 18-й тур
28 дек, 17:00. Ennio Tardini (Парма)
Парма
2:1
Монца

В параллельном матче «Дженоа» в гостях победил «Эмполи» — 2:1.

Италия. Серия А. 18-й тур
28 дек, 17:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
1:2
Дженоа

Источник: Таблица серии А
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