«Монца» в первом матче под руководством Боккетти проиграла «Парме»

«Монца» на выезде уступила «Парме» в матче 18-го тура итальянской серии А — 1:2.

«Монца» провела первый матч под руководством Сальваторе Боккетти. Экс-защитник «Спартака» и «Рубина» стал главным тренером итальянского клуба 23 декабря.

Гости играли в меньшинстве почти весь второй тайм — на 54-й минуте вторую желтую карточку получил Пабло Мари.

Две минуты спустя счет открыл полузащитник хозяев Эрнани. Экс-хавбек «Зенита» реализовал пенальти. На 85-й минуте «Монца» отыгралась благодаря голу Педру Перейры, но не сумела удержать ничейный счет — решающий мяч в концовке забил Лаутаро Валенти.

«Монца» (10 очков) потерпела четвертое поражение подряд и остается на последнем, 20-м месте в серии А. «Парма» (18) поднялась на 14-ю позицию.

В параллельном матче «Дженоа» в гостях победил «Эмполи» — 2:1.