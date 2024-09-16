«Удинезе» победил «Парму» и вышел на первое место в серии А

«Удинезе» на выезде одержал победу над «Пармой» в матче 4-го тура серии А — 3:2.

Первые два гола в игре забили хозяева — у желто-синих отличились Энрико дель Прато и Анж-Йоан Бонни. Во втором тайме Лоренцо Лукка отыграл один мяч гостей, а затем черно-белые вышли вперед благодаря дублю Флориана Товена.

«Парма» с 73-й минуты играла в меньшинстве. Красную карточку за грубую игру получил Мандела Кейта.

«Удинезе» набрал 10 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Парма» (4) располагается на 12-й позиции.