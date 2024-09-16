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Сегодня, 21:24

«Удинезе» победил «Парму» и вышел на первое место в серии А

Алина Савинова
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«Удинезе» на выезде одержал победу над «Пармой» в матче 4-го тура серии А — 3:2.

Первые два гола в игре забили хозяева — у желто-синих отличились Энрико дель Прато и Анж-Йоан Бонни. Во втором тайме Лоренцо Лукка отыграл один мяч гостей, а затем черно-белые вышли вперед благодаря дублю Флориана Товена.

«Парма» с 73-й минуты играла в меньшинстве. Красную карточку за грубую игру получил Мандела Кейта.

«Удинезе» набрал 10 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Парма» (4) располагается на 12-й позиции.

Италия. Серия А. 4-й тур
16 сент, 19:30. Ennio Tardini (Парма)
Парма
2:3
Удинезе
Футбол
ФК Парма
ФК Удинезе
Серия А

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