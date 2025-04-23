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«Парма» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча серии А

«Парма» и «Ювентус» встретятся в матче 33-го тура чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Парма» и «Ювентус» встретятся в матче 33-го тура итальянской серии А в среду, 23 апреля. Игра пройдет на стадионе «Эннио Тардини» в Парме, начало — в 19.30 по московскому времени.

Основные события игры «Парма» — «Ювентус» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Италия. Серия А. 33-й тур.
23 апреля, 19:30. Ennio Tardini (Парма)
Парма
Ювентус

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на платной основе на сайте matchtv.ru.

«Парма» идет 16-й в чемпионате Италии с 28 очками. «Ювентус» располагается на пятой строчке турнирной таблицы с 59 очками. Встреча команд в первом круге серии А завершилась со счетом 2:2.

Футбол
ФК Парма
ФК Ювентус
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