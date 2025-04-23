«Ювентус» проиграл «Парме», «Лацио» победил «Дженоа» и сравнялся с туринцами по очкам

«Ювентус» на выезде проиграл «Парме» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 0:1.

Единственный гол забил форвард хозяев Матео Пельегрино.

«Парма» поднялась на 15-е место в таблице серии А с 31 очком. «Ювентус» идет на пятой строчке с 59 очками.

Италия. Серия А. 33-й тур.

23 апреля, 19:30. Ennio Tardini (Парма)

В параллельном матче «Лацио» в гостях победил «Дженоа» — 2:0. У римлян забили Валентин Кастельянос и Булай Диа.

«Лацио» благодаря победе поднялся на шестое место в таблице с 59 очками. Римляне идут ниже «Ювентуса», уступая туринцам по дополнительным показателям. «Дженоа» занимает 12-ю строчку с 39 очками.

Италия. Серия А. 33-й тур.

23 апреля, 19:30. Luigi Ferraris (Генуя)

В других матчах дня «Фиорентина» обыграла «Кальяри» (2:1), а «Торино» победил «Удинезе» (2:0).

Италия. Серия А. 33-й тур.

23 апреля, 19:30. Unipol Domus (Кальяри)