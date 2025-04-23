Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:33

«Ювентус» проиграл «Парме», «Лацио» победил «Дженоа» и сравнялся с туринцами по очкам

Футболисты «Пармы» празднуют гол в ворота «Ювентуса».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Ювентус» на выезде проиграл «Парме» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 0:1.

Единственный гол забил форвард хозяев Матео Пельегрино.

«Парма» поднялась на 15-е место в таблице серии А с 31 очком. «Ювентус» идет на пятой строчке с 59 очками.

Италия. Серия А. 33-й тур.
23 апреля, 19:30. Ennio Tardini (Парма)
Парма
1:0
Ювентус

В параллельном матче «Лацио» в гостях победил «Дженоа» — 2:0. У римлян забили Валентин Кастельянос и Булай Диа.

«Лацио» благодаря победе поднялся на шестое место в таблице с 59 очками. Римляне идут ниже «Ювентуса», уступая туринцам по дополнительным показателям. «Дженоа» занимает 12-ю строчку с 39 очками.

Италия. Серия А. 33-й тур.
23 апреля, 19:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
0:2
Лацио

В других матчах дня «Фиорентина» обыграла «Кальяри» (2:1), а «Торино» победил «Удинезе» (2:0).

Италия. Серия А. 33-й тур.
23 апреля, 19:30. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
1:2
Фиорентина
Италия. Серия А. 33-й тур.
23 апреля, 19:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
2:0
Удинезе

1
Футбол
ФК Дженоа
ФК Лацио
ФК Парма
ФК Ювентус
Читайте также
Почему главного русофоба спортивного мира назвали «клиническим идиотом»
Кардиолог назвал первый признак проблем с сердцем
«Лацио» недоволен серией А из-за переносов матчей после смерти папы римского
В Киеве раскрыли итоги встречи в Лондоне по конфликту на Украине
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Житель Великого Новгорода рассказал о жестоких порядках в местной ОПГ
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя