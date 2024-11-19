Патрик Виейра возглавит «Дженоа» вместо Джилардино

Бывший футболист «Арсенала» и сборной Франции Патрик Виейра станет главным тренером «Дженоа», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, генуэзцы уже достигли соглашения с 48-летним специалистом. В ближайшее время о назначении будет объявлено официально.

Виейра сменит в «Дженоа» Альберо Джилардино, который работает с командой с декабря 2022 года. После 12 туров «Дженоа» с 10 очками занимает 17-е место в серии А.

Последним местом работы Виейра был французский «Страсбур». До этого он также тренировал «Кристал Пэлас», «Ниццу» и «Нью-Йорк Сити».