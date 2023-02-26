Паулу Барбоза: «Топ-клубы Италии могут обратить на Миранчука внимание»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о том, что «Торино» готов выкупить российского полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты» за 12 миллионов евро.

«Алексей хорошо играет в «Торино», но когда переходят в аренду, должна быть сумма выкупа. Если Миранчук так же продолжить играть до конца сезона, то есть большие шансы остаться в этом клубе. В футболе все возможно. Потенциально он стоит эти 12 миллионов. Я думаю, что топ-клубы Италии могут обратить на него внимание. Он попал в команду, где ему дают играть, попал удачно в систему команды. Представление о нем, которое до этого было, сейчас полностью меняется», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

В текущем сезоне Миранчук сыграл 17 матчей за «Торино» в серии А. Он забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи.

27-летний футболист выступает за «Торино» на правах аренды. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.